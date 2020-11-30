روسيا تجدد دعمها لتشكيل الحكومة الجديدة وإحلال السلام فى اليمن

جدد السفير الروسي في اليمن، فلاديمير ديدوشكين، دعم موسكو لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وإحلال السلام في اليمن.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، حيث ناقش الطرفان الخطوات النهائية لتشكيل الحكومة ضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه السياسية والعسكرية والأمنية.وأعرب السفير الروسي عن ثقته في أن تشكيل الحكومة الجديدة سيمثل انفراجة مهمة في الجوانب المختلفة، كما أكد على دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث لإحلال السلام فيها.بدوره، قال رئيس الوزراء اليمني إن "الحكومة الجديدة ستكون مهمتها كبيرة في تقديم حلول على الأرض وتخفيف معاناة الشعب اليمني في مختلف الجوانب".كما استعرض عبدالملك جهود مارتن جريفيث لتحريك العملية السياسية، والدور المطلوب من المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للتعاطي "الإيجابي" مع التحركات الأممية.وجدد عبدالملك التأكيد على حرص الحكومة اليمنية على "إحلال السلام والتعامل بإيجابية مع الجهود الأممية والدولية الساعية لذلك".