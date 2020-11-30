مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

حققت الفنانة سعاد حسني نجاحًا في فيلم "حسن ونعيمة" ونسبت الفضل لعبدالرحمن الخميسي بصفته شاعر ومثقف وشاعر وكاتب، قالت: "ده عبقري، ومثقف، شاعر، كاتب، زعيم وكل حاجة، لكن كان راجل فلاح حقيقي، وكان فخور بأنه فلاح".وكتب الفنان عبدالرحمن الخميسي "حسن ونعيمة" في البداية كمسلسل إذاعي، في بيت سعاد حسني؛ لذا حفظت كل كلماتها، إلى أن شاركت في الفيلم السينمائي.وعن ذكريات الفيلم، قالت الفنانة الراحلة، إن الفنان حسن الصيفي، كان يرغب في تحويل المسلسل الإذاعي إلى فيلم سينمائي، وهو الذي اختارها بتجسيد شخصية "نعيمة" بناء على ترشيح الفنان عبدالرحمن الخميسي، وبعد بيع القصة لشركة صوت الفن اختارت بركات مخرجًا للفيلم، وبدأ الحديث عن الاتجاه لترشيح الفنانة فاتن حمامة لدور "نعيمة" ودور "حسن المغنواتي" للفنان عبدالحليم حافظ، لكن الفنان عبدالرحمن الخميسي أقنعهم بأن الفيلم سيكون ناجح أكثر، إذا تم اختيار وجهين جديدين لا يعرفهما الجمهور.وأدت الفنانة سعاد حسني اختبار الكاميرا أمام بركات، وفرح بها جدًا، ورفع لها أجرها من مائة إلى مائتين جنيه، وقالت السندريلا عن فاتن حمامة: "أنا من صغري وأنا باحب السينما، وكنت باروح السينما كل يوم تقريبا، وحافظة كل الأفلام، وكانت باعيط وأنا باتفرج على فاتن حمامة، وهي بتمثل وكانت حاجة عظيمة جدًا، وكنت أحيانا ألاقي نفسي بقلدها في الحفلات وأعياد الميلاد".وفي فيلم "حسن ونعيمة" عندما حاولت تقليدها أوضح لها الفنان عبدالرحمن الخميسي، أن أوصاف "نعيمة" غير أوصاف الفلاحة إذا أدتها الفنانة فاتن حمامة.وكان من المفترض أن تغني الفنانة سعاد حسني أغنية في الفيلم مع الفنان محرم فؤاد، بعد اقتراح الفنان محمد عبدالوهاب، لكنه بعدما سمع صوتها اقترح عليها أن تتدرب أكثر، وكان أيضًا سيكتب اسمها على تتر الفيلم سعاد توفيق، وقالت عن ذلك: "محمد عبدالوهاب قال إن سعاد حسني اسم فيه رنين موسيقي، ده كان رأيه، ده كان معناه كبير بالنسبة لي".