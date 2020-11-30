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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

وفاة اللاعب السنغالى السابق بابا ديوب عن عمر يناهز 42 عاما

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:58 ص
بابا بوبا ديوب
بابا بوبا ديوب
وكالات
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توفي لاعب وسط المنتخب السنغالي السابق، بابا بوبا ديوب، عن 42 عاما بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية والاتحاد السنغالي لكرة القدم الأحد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" اشتهر ديوب في بلاده وعلى الساحة الدولية بتسجيله هدف الفوز ضد فرنسا حاملة لقب كأس العام 1998، في المباراة الافتتاحية لمونديال 2002.

ووصل المنتخب السنغالي إلى ربع نهائي البطولة حينها، قبل أن يخسر أمام تركيا.

وشملت مسيرة ديوب الاحترافية مروره بنادي لنس الفرنسي، وفولهام ووست هام يونايتد وبرمنجهام سيتي في إنكلترا.

وأكد الأمين العام للاتحاد السنغالي لكرة القدم فيكتور سيسي لوكالة "فرانس برس"، وفاة ديوب.

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