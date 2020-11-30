رئيس البرازيل: مصادرى أكدت حدوث تزوير فى الانتخابات الأمريكية

أفاد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بأن لديه معلومات عن وقوع عمليات تزوير خلال فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال في حديثه مع صحفيين: "وسائل الإعلام لا تتحدث عن الأمر، لكن لدي مصادر معلومات خاصة بي أكدت بالفعل حالات تزوير عديدة".وأوضح بولسونارو، الذي أيد علنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا ينوي حاليا تهنئة الديمقراطي جو بايدن بالفوز في الانتخابات.كما أعرب الرئيس البرازيلي عن شكوكه بشأن نظام التصويت الإلكتروني الحالي في البرازيل، وحث سلطات البلاد على العودة إلى نظام الاقتراع الورقي في انتخابات 2022 الرئاسية.