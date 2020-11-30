أبوالغيط يبحث مع عباس تطورات القضية الفلسطينية

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، في مقره بالقاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وصل إلى مصر في زيارة رسمية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة في الجامعة بأن اللقاء، وهو الأول منذ انتشار جائحة كورونا في فبراير الماضي، شهد استعراضا شاملا لمختلف جوانب القضية الفلسطينية في أعقاب التطورات الأخيرة التي وقعت وتداعياتها، وفي مقدمتها نتائج الانتخابات الأمريكية.وأوضح المصدر أن الأمين العام استمع إلى تقييم الرئيس عباس بشأن موضوعات إعادة العلاقات مع إسرائيل وملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وتأثير الأوضاع الإقليمية على القضية الفلسطينية.وأضاف أن أبوالغيط أكد للرئيس الفلسطيني أن "الجامعة العربية كانت وستظل داعمة بلا حدود لنضال الشعب الفلسطيني وصموده من أجل استعادة حقوقه المشروعة وتحقيق السلام القائم علي العدل، وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إلى النور".وقال المصدر إن اللقاء شهد أيضا تقييما للوضع في ظل نتائج الانتخابات الأمريكية، حيث اتفق على أن وجود إدارة أمريكية جديدة من شأنه فتح المجال أمام استعادة الولايات المتحدة لدور أكثر نشاطا وإيجابية للسعي نحو تنفيذ حل الدولتين، استنادا إلى المرجعيات الدولية المعتمدة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.