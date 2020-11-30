رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط يبحث مع عباس تطورات القضية الفلسطينية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:45 ص
أبوالغيط و محمود
أبوالغيط و محمود عباس
وكالات
طباعة
التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، في مقره بالقاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وصل إلى مصر في زيارة رسمية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة في الجامعة بأن اللقاء، وهو الأول منذ انتشار جائحة كورونا في فبراير الماضي، شهد استعراضا شاملا لمختلف جوانب القضية الفلسطينية في أعقاب التطورات الأخيرة التي وقعت وتداعياتها، وفي مقدمتها نتائج الانتخابات الأمريكية.

وأوضح المصدر أن الأمين العام استمع إلى تقييم الرئيس عباس بشأن موضوعات إعادة العلاقات مع إسرائيل وملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وتأثير الأوضاع الإقليمية على القضية الفلسطينية.

وأضاف أن أبوالغيط أكد للرئيس الفلسطيني أن "الجامعة العربية كانت وستظل داعمة بلا حدود لنضال الشعب الفلسطيني وصموده من أجل استعادة حقوقه المشروعة وتحقيق السلام القائم علي العدل، وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إلى النور".

وقال المصدر إن اللقاء شهد أيضا تقييما للوضع في ظل نتائج الانتخابات الأمريكية، حيث اتفق على أن وجود إدارة أمريكية جديدة من شأنه فتح المجال أمام استعادة الولايات المتحدة لدور أكثر نشاطا وإيجابية للسعي نحو تنفيذ حل الدولتين، استنادا إلى المرجعيات الدولية المعتمدة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

موضوعات متعلقة

«فيديو الكلب».. ضبط عدد من المتهمين بالتنمر على شيكابالا في الأقصر

«الوزراء» يكشف حقيقة تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية

أسعار الذهب اليوم الأحد 29-11-2020

الصحة: 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

الصور

image description

ننشر نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مدارس دمياط

image description

تصدير 824 حاوية فواكه وخضروات لـ5 دول عبر ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

image description

ضبط 11 مليون قرص مخدر قبل تهريبها بدمياط

image description

ضبط آلاف الأدوية غير المرخصة بدمياط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

السيرة الذاتية للمستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

إبراهيم عيسى: من ينادي بالخلافة عليه مراجعة مفهومه عن الوطنية

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«مباركة» يحصد جائزة المهرجان المغاربى للفيلم

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء اليوم الإثنين 30-11-2020

وفاة اللاعب السنغالى السابق بابا ديوب عن عمر يناهز 42 عاما

تعادل كاليارى مع سبيزيا «22» فى الدورى الإيطالى

أيام زمان

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

فاطمة الحصي: الأمراض الثقافية شوّهت الوسط الثقافي (حوار)

أمهات الأدباء 5| والدة جبران خليل جبران: أنقذته من التشرد في طفولته

عبدالحميد: «ما بعد كورونا» يدعم المبدعين فى مواجهة فقدان اليقين

أحمد الشهاوي: أهديت ديواني لابني أملًا أن يمنحه بعض السعادة