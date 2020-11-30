لبنان يسجل 1266 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 13 وفاة و1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 1004 حالات، بينما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 126903.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.