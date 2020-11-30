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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

فى خدمتك.. تعرف على تخصصات مبادرة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:05 ص
العمليات الجراحية
العمليات الجراحية
رشا نصر
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في إطار سلسلة المعلومات الخدمية التي تحرص «الدستور» على تقديمها للقراء، نستعرض التخصصات الطبية التي تشملها المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وإجراء العمليات الجراحية بها مجانًا، وفقًا للصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان.
وشملت التخصصات الأتي:
ـ قساطر القلب.
ـ جراحات القلب.
ـ جراحة المخ والأعصاب.
ـ جراحة العظام.
ـ جراحات الرمد.
ـ جراحة الأورام.
ـ الأوعية الدموية.
ـ زراعة الكبد.
ـ زراعة القوقعة.
ـ زراعة الكلى.
ـ القساطر المخية.

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