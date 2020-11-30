فى خدمتك.. تعرف على تخصصات مبادرة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار

في إطار سلسلة المعلومات الخدمية التي تحرص «الدستور» على تقديمها للقراء، نستعرض التخصصات الطبية التي تشملها المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وإجراء العمليات الجراحية بها مجانًا، وفقًا للصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان.

وشملت التخصصات الأتي:

ـ قساطر القلب.

ـ جراحات القلب.

ـ جراحة المخ والأعصاب.

ـ جراحة العظام.

ـ جراحات الرمد.

ـ جراحة الأورام.

ـ الأوعية الدموية.

ـ زراعة الكبد.

ـ زراعة القوقعة.

ـ زراعة الكلى.

ـ القساطر المخية.