سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 30-11-2020
الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:29 ص
منة سالمطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي، اليوم الإثنين 30-11-2020، مقابل الجنيه المصري، وفقًا للتعاملات الصباحية في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
وعلى المستوى المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30-11-2020
بنك مصر
بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي
سجل سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
شهد سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
البنك المصرى الخليجى
كما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي بـ 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر إيران التنمية
بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وحقق فى البنك المصرف المتحد 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامى
وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال.
جدير بالذكر أن الريال السعودي يتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».
وعلى المستوى المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30-11-2020
بنك مصر
بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي
سجل سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
شهد سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
البنك المصرى الخليجى
كما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي بـ 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر إيران التنمية
بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وحقق فى البنك المصرف المتحد 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامى
وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال.
جدير بالذكر أن الريال السعودي يتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».