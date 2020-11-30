فى خدمتك.. 5 اشتراطات يجب توافرها فى البناء الجديد

حددت الحكومة مجموعة من الاشتراطات للبناء الجديد، في إطار تنظيم عملية التطور العمرانى والحد من العشوائيات السكنية فى الدولة.وفى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى تحرص "الدستور" على تقديمها للقراء فى كافة المجالات، تعرف معنا على أهم الاشتراطات التى يجب توافرها للبناء الجديد:- تحديد عدد أدوار البناء، بحيث يكون الحد الأقصى للارتفاع 5 أدوار، أي بما يعادل ارتفاع 13.5 متر، مع الالتزام بعرض لا يزيد عن عرض الشارع بحوالى مرة ونصف- ضرورة وجود حد أدنى لمساحة الاستعمال السكنى للأرضى بنسبة قدرها 200 متر، بينما يبلغ الحد الأقصى 4200 متر، مع الحرص أن لا تتعدى نسبة البناء عليها 50%- عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بالجراجات والتى تتضمن: أن لا يزيد منسوب سقف البدروم عن 120 سنتيمتر، يتم تطبيق كود انتظار السيارات، وأن يتم حساب درجة الميل فى مداخل ومخارج الجراجات بالتنسيق مع حد الملكية.- عدم السماح باستغلال قطع الأراضى - التى تقع على شوارع وطرق أقل من 20 متر - فى الأنشطة التجارية إلا بتصريح معتمد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.- أن يكون الحد الأقصى لنسبة للبناء 60% فى المناطق السكنية، وذلك مع الالتزام بشروط الارتفاع وسعة البنية التحتية.