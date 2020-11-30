وولفرهامبتون يفوز على أرسنال «2ـ1» فى الدورى الإنجليزى

واصل أرسنال نتائجه السلبية بعد سقوطه في فخ الهزيمة من مضيفه وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب الإمارات، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.سجل هدفي وولفرهامبتون كل من بيدرو نيتو ودانييل بودينسي في الدقيقتين 27 و42، بينما أحرز هدف أرسنال الوحيد اللاعب جابرييل في الدقيقة 30.وعاد النجم المصري محمد النني إلي قائمة أرسنال في المباراة بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، ولكنه لم يشارك في اللقاء، وبذلك الفوز رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.