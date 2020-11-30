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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر تدين الهجوم الإرهابى فى شمال شرقى نيجيريا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:52 ص
سامح شكري
سامح شكري
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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين أبرياء في شمال شرقي نيجيريا، مما أودى بحياة أكثر من مائة شخص وإصابة آخرين.

وأعربت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن خالص تعازي الحكومة والشعب المصرييّن لحكومة وشعب نيجيريا الشقيقة وعائلات الضحايا، وكذا تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أكدت مصر على وقوفها بجانب نيجيريا في هذا المصاب الأليم، مشددةً على الموقف المصري الداعي لضرورة التصدي للإرهاب من خلال تحرك وتكاتُف جماعي حازم، على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف النجاح في دحر خطر الإرهاب والعنف والتطرف.

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