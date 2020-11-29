«مصر عل المحطة».. شاب يلتقط صورة تجسد الوحدة الوطنية بقنا

التقط شاب صعيدي من هواة التصوير صورة فوتوغرافية، جسدت الوحدة الوطنية والنسيج المصري، بعدما التقطت عدسته صورة معبرة بين شيخ بمديرية أوقاف قنا وقسيس على محطة قطارات نجع حمادي.الصورة التي نشرها صاحبها، حسام جمال على صفحته على «فيس بوك»، تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي، مع العديد من التعليقات عن حب الوطن وقوة نسيجه وجمال روحه والسلام بين أطيافه التي نشأت مع مرور السنوات بالمواقف والمشاعر الطيبة.وقال حسام جمال، أحد أبناء محافظة الأقصر، طالب في كلية التربية قسم اللغة العربية جامعة أسيوط، إنه يهوى التصوير من الموبايل، وخاصة في أماكن التجمعات؛ لإنه الصورة الحلوة تمر في لحظة، ولا يمكن الرجوع إليها بالشكل الذي ظهرت به في تلقائية.وعن الصورة التي التقطها على محطة نجع حمادي بين شيخ وقسيس يلقيان التحية على بعضهما البعض، قال: «أنا بدرس في جامعة أسيوط، ومن 3 أسابيع مسافرتش لأسرتي» ليقرر اليوم استقلال القطار 832 المميز قيام الساعة 8 من محطة أسيوط، وخلال توقف القطار في محطة نجع حمادي لينزل الركاب كمحطة وقوف، حدث الموقف الذي التقطته الكاميرا.وتابع: «قبل مغادرة القطار المحطة بثوانٍ معدودة، وتليفوني على وضع التصوير كما أحب أن يكون في مناطق التجمعات، وخلال التفافي ناحية اليسار وجدت شيخ أزهري بزيه الرسمي وقسيس في المقابر، توقعت أن يكون هناك إشارة أو تحية بينهما، والتقطت الصورة الأولى التي أوحت وكأنه لقاء عابر، وخلال التقاط الصورة الثانية رفع كل منهما يده لإلقاء التحية على بعضهما بتلقائية، في صورة معبرة توحي بقوة النسيج الوطني بين أطياف المجتمع التي لم تكن وليدة اللحظة ولكن متوارثة منذ عشرات السنين».وأكد أن والدته ماتت في حضنه في العشر الأواخر من شهر رمضان الماضي، و«كان نفسها أبقى حاجة كبيرة في مجال التصوير».