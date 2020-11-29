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الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
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مصر تدين الجريمة النكراء التي ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين في الحديدة
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:54 م
سامح شكري
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أدانت مصر الجريمة النكراء التي ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة باليمن.
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