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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

ليلى علوى تعيد تعريف «ملابس الشتاء» بإطلالات أنيقة (صور)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:53 ص
ليلى علوى
ليلى علوى
سارة ساويرس
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أعادت الفنانة ليلى علوى، تعريف ملابس الشتاء، من مجرد قطع ملابس يمكن ارتداؤها إلى ملابس وأزياء لها قيمة، لا يمكن نسيانها، ومع انخفاض درجة الحرارة يعلن فصل الشتاء عن نفسه بملابسه الأنيقة والمفعمة بالحيوية والرومانسية.

وكتبت ليلى علوى، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "في لبس مهما عدى عليه وقت وعدت عليه فصول.. هيفضل بنفس قيمته... كل الحب للبس الشتا"، وسألت جمهورها قائلة: "إيه اللبس الشتوي اللي ما تقدرش تستغنى عنه؟" لتنهال عليها التعليقات الإيجابية من الآلاف من متابعيها.

وأرفقت ليلى علوى عددًا من الصور لإطلالاتها الشتوية الأنيقة، إذ تفضل ارتداء الفساتين ذات اللون الأسود "ملك الألون"، والتنورات الجلدية السوداء مع البوت ذي الكعب العالي، كما أن للفرو الأبيض أناقة خاصة فى شتاء "ليلى علوى"، مع المكياج القوى لإطلالة جذابة فى الشتاء.

ونستعرض فى الصور التالية أجمل إطلالات الفنانة ليلى علوى الشتوية.

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