عبدالحليم علي مديرًا للكرة بالزمالك.. وقاسم ويونس مشرفان على الفريق

أعلن أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، عن عدة قرارات جديدة تخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد توليه المهمة خلفاً لمجلس مرتضى منصور.وتتمثل أهم القرارات التي أعلن عنها بكري عبر قناة الزمالك فيما يلي:1-تعيين أشرف قاسم مشرفا على فريق الكرة، خلفًا لأمير مرتضى منصور2- عبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول3- الإبقاء علي الجهاز الفني بالكامل بقيادة البرتغالي باتشيكوونوه بكري خلال تصريحاته، إلى أن لجنة الكرة ستتكون من أشرف قاسم، وأيمن يونس، وعبد الحليم علي وهم من لهم اليد العليا في تولي مسئولية ملف كرة القدم، مشددًا على أنه لا مساس بفريق الكرة بالزمالك.