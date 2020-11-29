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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

عبدالحليم علي مديرًا للكرة بالزمالك.. وقاسم ويونس مشرفان على الفريق

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:46 م
عبدالحليم علي مديرًا
عبدالحليم علي مديرًا للكرة بالزمالك
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أعلن أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، عن عدة قرارات جديدة تخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد توليه المهمة خلفاً لمجلس مرتضى منصور.

وتتمثل أهم القرارات التي أعلن عنها بكري عبر قناة الزمالك فيما يلي:


1-تعيين أشرف قاسم مشرفا على فريق الكرة، خلفًا لأمير مرتضى منصور
2- عبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول
3- الإبقاء علي الجهاز الفني بالكامل بقيادة البرتغالي باتشيكو



ونوه بكري خلال تصريحاته، إلى أن لجنة الكرة ستتكون من أشرف قاسم، وأيمن يونس، وعبد الحليم علي وهم من لهم اليد العليا في تولي مسئولية ملف كرة القدم، مشددًا على أنه لا مساس بفريق الكرة بالزمالك.

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