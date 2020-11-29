ضبط 1459 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، نتج عنها ضبط 1459 هاربا على مدار اليومين الماضيين.وجاءت الأحكام عبارة عن: 270 حكم حبس جزئي، و54 حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلى 771 أحكام غرامات، و357 أحكام المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.