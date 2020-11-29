السباعى ونجاتى متحدثان لنواب تنسيقية الأحزاب بالشيوخ‎

اختار نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، محمد السباعى، عضو المجلس، متحدثا إعلاميا عنهم فى إطار الحديث عن العمل النيابى لهم بوسائل الإعلام وكل ما يتعلق بهذا الصدد.كما تم اختيار أكمل نجاتى، متحدثا سياسيا باسمهم تحت قبة مجلس الشيوخ، وذلك خلال الجلسات العامة لتسجيل مواقف التنسيقية والتقدم بمقترحاتها وآرائها السياسية.ويتواجد بمجلس الشيوخ 12 نائبًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.