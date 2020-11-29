محجوب: مصر تخطو بثبات نحو النهوض بمنظومة المخلفات

قال ياسر محجوب، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات إن قانون المخلفات الأول في المنطقة العربية، وحصلنا على تشجيع من الدول المتقدمة ومصر تخطو خطة ثابتة نحو النهوض بمنظومة المخلفات، وينتج ١٦ ألف طن من محافظة القاهرة يوميا، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بتنظيم خطة المدافن بين محافظات مصر، ومعرفة المخلفات المتولدة من جميع المحافظات.وأوضح مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات خلال لـ"الدستور" أن الوزارة اهتمت بالمسئولية الممتدة للمنتج حتى تصدر كمخلف، والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وخاصة في مناطق السواحل، وتشجيع المستثمرين على استخدام أكياس صديقة للبيئة.ومن الجدير بالذكر أن اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ممثلى شركة فاس السعودية لبحث فرص الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة، في إطار إقبال مصر على طرق هذا المجال خاصة بعد صدور تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة ١٤٠ قرش كيلو وات، وصدور أول قانون منظم لإدارة المخلفات في مصر.