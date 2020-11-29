إصابة بايدن في قدمه وخضوعه لفحص طبي

وأكد ترامب أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت، ومنافسه بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت.





أفادت مصادر أمريكية، الأحد، بإصابة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالتواء في الكاحل في وقت سابق اليوم.وأوضحت قناة "NBC" نيوز الأمريكية مساء اليوم نقلا عن مسؤولين في مكتبه أن بايدن أصيب في القدم خلال لعبه مع كلبه، ومن المقرر أن يخضع لفحوصات طبية على يد فريقه الطبي.يذكر أن الرئيس المنتخب بايدن والذي يبلغ من العمر 78 عاما أكبر مرشح رئاسي أمريكي يفوز في الانتخابات الرئاسية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق اليوم، أن هناك ماكينات تصويت نقلت آلاف الأصوات لمنافسه الديمقراطي جو بايدن بدلا منه في أكبر عملية تزوير في الولايات المتحدة.