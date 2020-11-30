أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء اليوم الإثنين 30-11-2020

أعلن عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، اليوم الإثنين 30-11-2020، عن استقرار أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي اليوم الإثنين 30-11-2020، حيث سجلت أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي بداية من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، وأسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي اليوم الإثنين 30-11-2020 بقيمة 8 جنيهات للفرخ الواحد.وفي سياق متصل، أكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، اليوم الإثنين 30-11-2020، على استقرار أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدى اليوم الإثنين 30-11-2020، لأن أسعارها مستقره في الأسواق ومتاحة لجميع الفئات وفي تناول الجميع.ويعرض التقرير اليومي من «الدستور» أسعار الكتاكيت البلدى والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين 30-11-2020:أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين 30-11-2020:1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين 30-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الإثنين 30-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الإثنين 30-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الإثنين 30-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الإثنين 30-11-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.ويقدم لكم «الدستور» في تقرير يومي عن كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البلدى والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين 30-11-2020، وتشمل كالتالي: «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدى - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات».وفي سياق متصل، سجلت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين 30-11-2020، وانخفضت بما يتراوح مابين 1.5 إلى 2.5 جنيه، في الشركات الكبرى مثل (الوطنية - القاهرة - الوادي)، وذلك وفقًا عن عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.