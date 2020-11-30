بعد عودته.. مواعيد برنامج «صبايا الخير» للإعلامية ريهام سعيد على «النهار»

وأعلنت إدارة قناة "النهار" الفضائية موعد عرض برنامج "صبايا الخير" وجاء المواعيد كالتالي:





ينطلق البرنامج بشكله الجديد يوم الإثنين القادم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ومن المقرر أن يستمر عرضه لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع وهم أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع الساعة 9:30 مساءً.



أزمة برنامج صبايا الخير الأخيرة ووقف بث البرنامج





برنامج صبايا الخير تقوم فكرته على عمل الخير ومساعدة الناس في مصر، وكان قد توقف في أغسطس 2019 بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بسبب تصريحات من ريهام سعيد أساءت فيها لأصحاب الوزن الزائد، كما أشارت أن برنامج صبايا الخير تأخر في العودة بسبب عقدها لاجتماعات متتالية وجلسات مستمرة، كما كانت ريهام سعيد قد أعلنت اعتزالها العمل الإعلامي بعد إيقافها من المجلس الأعلى للإعلام.



وتحدث ريهام سعيد مؤخرا عن أزمتها الأخيرة مع قناة "النهار" وقالت: "المشكلة تم حلها من يوم ما سألوا عليا ولما بعت رسالة لعلاء الكحكي وقلت له سامحني، وكان أول واحد بعت له كده لأنه واحد من الناس اللي ساعدوا في خروج البرنامج طوال 6 سنين، وأي أزمة كنت معاهم ومش غريب نقف مع بعض ونحط إيدنا في إيد بعض".



وأضافت: "بشكر كرم الأخلاق اللي بيتمتعوا بيه ولما دخلت أمضي العقد نفس الناس اللي ارتبطت بيها ومتشوقة جدا لإني أبدأ أول حلقة وربنا يوفقنا وربنا كان كارمنا جدا في البرنامج، وهنخلي بالنا شوية من القضايا المثيرة للجدل واللي سابقة عصرها وهنقدم كل ما هو مفيد وما يوعي".



تردد قناة النهار الناقلة لبرنامج صبايا الخير:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

الاستقطاب: راسي V

معدل الترميز: 27500





تعود الإعلامية ريهام سعيد لتقديم برنامجها الشهير الذي يحمل اسم "صبايا الخير" عبر شاشة قناة "النهار" الفضائية، وذلك بعد فترة كبيرة من التوقف خلال الأشهر الماضية.وأعلنت ريهام سعيد، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عودة البرنامج من خلال مقطع فيديو أشارت فيه قائلة: "انتظرونا.. هنعمل خير كتير وهنساعد ناس كتير.. يوم الإثنين 9:30 مساءً على شاشة تليفزيون النهار".مواعيد عرض برنامج "صبايا الخير"