تركيا تشن قصفًا مدفعيًا عنيفًا على شمال الرقة السورية

شنت القوات التركية، اليوم الأحد، قصف مدفعي مكثف على 5 مواقع قرب طريق "m4" شمالي محافظة الرقة السورية بجانب المليشيات التابعة لها في المنطقة.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أن القوات التركية المتمركزة في مناطق "نبع السلام" قصفت براجمات الصواريخ مخيم عين عيسى وقرى صيدا ومعلق وهوشان والخالدية الواقعة قرب طريق m4، تزامنًا مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة.على جانب آخر، ردت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بقصف مواقع للجيش التركي والمليشيات الموالية له ضمن مناطقه في نبع السلام.واستهدفت القوات التركية، أمس، مناطق في بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بريف الرقة الشمالي، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى بينهم طفلين اثنين ووالدتهما، بالإضافة لأضرار مادية في ممتلكات المواطنين.