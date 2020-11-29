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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: 50 وفاة و4115 إصابة بكورونا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:58 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 4115 إصابة جديدة بكورونا نزولا من 4412 أمس مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 353803 حالات.

كما سجلت أيضا 50 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات؛ بسبب كورونا منذ ظهور الوباء في البلاد في الثاني من مارس الماضي إلى 5789 وفاة.

وقالت بيانات الوزارة إن عدد المتعافين من كوفيد-19 في المغرب بلغ 302314 ألف شخص.

ويستعد المغرب لبدء عملية تطعيم ضد كوفيد-19 في منتصف ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يتم تطعيم حوالي 20 مليون شخص من السكان الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما، وأن تستغرق العملية نحو 3 أشهر.

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