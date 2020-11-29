مصرع سيدة وإصابة رجل وطفلة في انقلاب سيارة بإدفو

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصين (رجل وطفلة) في حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند ملفات السراج بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، اليوم الأحد.وتلقى اللواء مصطفي عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند ملفات السراج بمدينة أدفو التابعة لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة المأذون "سيد. ي. م. ع"، وأصابة طفلة صغيرة، بالإضافة إلى مصرع شقيقته " فايزة. ي. م. ع"، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث للمعاينة، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء التحاليل اللازمة، ونقل الجثة إلى المشرحة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.