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حوادث

غرق فتاتين أثناء الاستحمام في ترعة المنصورية بالجيزة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:45 م
غرق فتاتين
غرق فتاتين
ندى حمدي
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لقت فتاتين مصرعهما غرقا في ترعة المنصورية ونجحت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بالجيزة في انتشال جثتيهما.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بالعثور علي جثتي فتاتين طافيتين على المياه في ترعة المنصورية، فور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال ضباط المباحث لفحص البلاغ وكشف ملابسات الواقعة.

تبين من فحص العميد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز منشأة القناطر أن الفتاتين غرقتا أثناء الاستحمام في المياه، وأشارت التحريات بقيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أن الفتاتين كانتا بصحبة خطيبيهما ونزلتا إلى المياه للاستحمام الا أن المياه جرفتهما لعدم إجادتهما السباحة ما أدى إلى غرقهما.

أضافت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث أن خطيبي الفتاتين حاولا إنقاذهما إلا أنهما لم يتمكنا من استخراجهما قبل أن تبتلعهما المياه وتم إبلاغ النجدة.

توجهت قوات الإنقاذ النهري وتم الاستعانة برجال الضفادع البشرية الذين نجحوا في انتشال جثتي الفتاتين وتبين انهما تبلغان من العمر ٢٠ عاما، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وأن عدم إجادة الفتاتين السباحة وراء غرقهما، ويناقش فريق المباحث الشابين اللذان كانا برفقة الفتاتين لسماع اقوالهما حول الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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