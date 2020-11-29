مباحثات إماراتية سعودية بشأن قضايا المنطقة

بحث عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، اليوم، في أبو ظبي مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وشدد عبدالله بن زايد خلال اللقاء على العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين وقيادتهما والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما، وذلك وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".وأكد بن زايد أن العلاقات الإستراتيجية والروابط الأخوية بين الإمارات والمملكة تتعزز بشكل مستمر وتزداد قوة وصلابة ومنعة في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.