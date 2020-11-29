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عالم

المليشيات التركية تخرب 25 موقعا آثريا شمالي سوريا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:35 م
المليشيات التركية
المليشيات التركية
محمد عمر
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أقدمت المليشيات الموالية لتركيا، على تدمير شواهد أثرية تاريخية وسرقة لوحة فسيفسائية في مدينة عفرين شمالي سوريا.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المليشيات التركية قامت بتخريب وتدمير أكثر من 25 موقعًا أثريًا بشكل كامل، أثناء البحث عن اللقى الأثرية فيها، لاعتمادهم أشخاص يفتقرون للخبرة واستخدامهم أدوات ووسائل لا تتناسب مع هذه الأعمال الدقيقة، حيث يستخدم عناصر الفصائل الموالية لتركيا آليات حفر ثقيلة لاستخراج الدفائن.
وأكد المرصد أن أسد عين دارة البازلتي الموجود في معبد أثري بالقرب من قرية عين دارة لا يزال مخفيًا بعد أن نقله عناصر الفصائل منذ أشهر.
وطالت أعمال التخريب تلال جنديرس الأثرية، والمعابد، إضافة إلى سرقة صخور أثرية ولوحات فسيفسائية، حيث سرقوا لوحة فريدة من قرية درمش بريف عفرين، فيما تواصل تلك الفصائل برعاية المخابرات التركية أعمال الحفر والتنقيب وسرقة المعالم الأثرية.
وكان المرصد السوري قد رصد، خلال الأشهر الفائتة، استمرار الفصائل الموالية لتركيا بأعمال التنقيب عن الآثار وحفر وتخريب المزارات الدينية بحثا عن تحف أثرية في عفرين، حيث جرفت وحفرت بشكل عشوائي تل أرندة الأثري الواقع في ناحية الشيخ حديد في ريف عفرين الغربي.
وشهد مزار شيخ حميد في قرية قسطل جندو التابعة لناحية شران في ريف عفرين أعمال حفر وتخريب أيضا، ويعد من المعالم التاريخية لمنطقة عفرين، واتهم الأهالي عناصر الفصائل بالقيام بأعمال الحفر التخريبية بتسهيل من المخابرات التركية.

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