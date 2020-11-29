إبراهيم عيسى: أنا من أقدم كتاب السيناريو في مصر بعد وحيد حامد

قال الكاتب والروائي الكبير إبراهيم عيسى، إنه كان لديه غصة في قلبه من اهتمام المجتمع بكتاباته ومعاركه الصحفية دون كتباتبه الأدبية.













وتابع في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن مجتمعنا لا يعترف بفكرة تميز الشخص في أكثر من مجال، واعتاد المجتمع على تسكين الأشخاص في أمكان بعينها.













وتابع أن الكتاب الكبيررجاء النقاش قال له في يوم: "إبراهيم أنا خايف عى موهبتك الأدبية من موهبتك الصحفية، فأنت ممكن أن تصدر أكثر من 10 صحف، ولكن قد لا يمكنك أن تكون أديبًا وروائيًا".







