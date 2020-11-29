وزير التعليم يعلن مواعيد ورشة عمل «Sage»

طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالدخول إلى ورشة العمل من "Sage" وبنك المعرفة المصري لمعرفة كيفية الوصول لجميع الدوريات والكتب والمصادر العلمية والبحثية في شتى المجالات.وذلك وفقا للجدول التالي:يوم الأربعاء الموافق ٢ ديسمبر الساعة ٦:٠٠ مساءً.يوم الأربعاء الموافق ٩ ديسمبر الساعة ١:٠٠ مساءً.يوم الأربعاء الموافق ١٦ ديسمبر الساعة ٢:٠٠ مساءً.يوم الأربعاء الموافق ٢٣ ديسمبر الساعة ٦:٠٠ مساءً.يوم الأربعاء الموافق ٣٠ ديسمبر الساعة ١:٠٠ مساءً.وطالب الوزير، بضرورة التسجيل الآن من خلال الرابط الموجود في الصورة، وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الالكتروني المسجل به.