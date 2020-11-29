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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وكيل «تعليم أسوان» يكرم المعلمين الفائزين بجائزة التميز التربوي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:30 م
الدكتور خالد قبيصى
الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية
أسوان_إسراء توفيق
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كرم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الأحد، كلًا من حسين محمد مرسى معلم الرياضيات بمدرسة نجيب محفوظ لغات فرنسى بإدارة أسوان التعليمية لفوزه بالمركز الأول على على مستوى الجمهورية فى مسابقة "التميز التربوى" وفوزه كذلك بالمركز الأول على مستوى محافظة أسوان فى مسابقة "مدرس مصر 2020" - سحر الشاذلى سيف الدين حسن معلمة التاريخ بمدرسة المهندس محمد مكاوى يعقوب بإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز الثانى - مصطفى حسين رضى إبراهيم معلم اللغة العربية بمدرسة محمود القهمورى للغات بإدارة كوم أمبو لفوزه بالمركز الثالث).

وجاء ذلك بحضور (الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية - عبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام - عبير أبو النجا مدير إدارة التجريبيات).

كما كرم ''القبيصي'' المعلمة سلوى عبد المعطى على سليمان مدير مدرسة أسوان الجديدة المميزة للغات، والمعلمة نجاح ابراهيم فهمى مدنى مدير مجمع إدفو الرسمية للغات لفوزهما فى مسابقة مدارس مصر 2020.

وقدما إدارة التجريبيات درع شكر وتقدير إلى السيد عبدالكريم لطفى، نظرًا لدعمه ومساندته المكرمين لتحقيق هذا الفوز.

والجدير بالذكر أن مسابقتي مدرس مصر 2020 ومدارس مصر 2020، تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة التعليم أولًا لاختيار أفضل معلمين ومديرين مدارس على مستوى المدارس الرسمية والمتميزة للغات بكل مديرية تعليمية لتكريمهم على مستوى الجمهورية، خلال احتفالية كبرى نظمتها الوزارة لتكريم الفائزين بشهادات تقدير وجوائز مالية.

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته البالغة لفوز معلمين ومديرين أسوان فى هذه المسابقة، متمنيًا لهم مزيد من التقدم والتميز وجميع أبناء أسوان المشاركين فى مختلف الأنشطة والمسابقات.
وكيل «تعليم أسوان» يكرم المعلمين الفائزين بجائزة التميز التربوي
وكيل «تعليم أسوان» يكرم المعلمين الفائزين بجائزة التميز التربوي
وكيل «تعليم أسوان» يكرم المعلمين الفائزين بجائزة التميز التربوي
وكيل «تعليم أسوان» يكرم المعلمين الفائزين بجائزة التميز التربوي
وكيل «تعليم أسوان» يكرم المعلمين الفائزين بجائزة التميز التربوي
وكيل «تعليم أسوان» يكرم المعلمين الفائزين بجائزة التميز التربوي
وكيل «تعليم أسوان» يكرم المعلمين الفائزين بجائزة التميز التربوي
وكيل «تعليم أسوان» يكرم المعلمين الفائزين بجائزة التميز التربوي

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