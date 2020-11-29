غرفة السياحة: تحديث الملف الضريبى شرطا للعمل بالعمرة

أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوى رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، أنه تم إنشاء تبويب لمصلحة الضرائب العامة على بوابة العمرة المصرية، وذلك لاستخراج البيانات الخاصة بحجم أعمال الشركات السياحية تسهيلًا على الشركات لتنفيذ الإجراءات الخاصة ببرامج العمرة والحج.يأتى ذلك فى إطار الإجراءات المبذولة من الوزارة والغرفة لتطوير البوابة المصرية للعمرة، بهدف تيسير الإجراءات الخاصة بنشاط العمرة.وطالبت الغرفة من الشركات فى منشور عمم على جموع الشركات بالدخول علي موقع وزارة السياحة "http:trans.hajj.gov.eg" التبويب الخاص بإدارة التراخيص، تحديث البيانات وإدراج بيانات رقم السجل الضريبى لكى شركة كاملا، وذلك بحد أقصي يوم الخميس القادم كشرط من شروط التسجيل على البوابة المصرية للعمرة فى الموسم الجديد.ًولفت إلى أنه مسموح إدخال هذه البيانات مرة واحدة فقط، لذا يجب توخي أقصى درجات الحيطة والحذر ومراعاة الدقة عند إدراج تلك البيانات، وتتحمل الشركة المسؤولية الكاملة حال إدراج بيانات غير صحيحة.