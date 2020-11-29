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محافظات

سكرتير عام كفر الشيخ يتابع استكمال إنشاء شبكات الألياف الضوئية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:00 م
اللواء أشرف موافي
اللواء أشرف موافي
عمرو الشامي
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تابع اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، استكمال أعمال إنشاء البنية التحتية (شبكات ألياف ضوئية) بنطاق المحافظة، وربط جميع المواقع الحكومية بالمحافظة والتنسيق مع كافة الجهات للتنفيذ، وذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، والدكتور عزت محروس، والمهندس غادة اسماعيل أبوكيلة وكيل وزارة الكهرباء، وأحمد العفيفي، مدير إدارة المتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات الحكومية المسئولة عن التحول الرقمي للمحافظة، وأن يكون التنسيق بمعرفة مديري السنترالات ومهندسي الشركة المصرية للإتصالات مع رؤساء المجالس والمدن ومديرى إدارات الخدمات بمراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى عمل بيان استرشادي محدد به مواقع ومسارات الحفر حسب الأولوية طبقًا لأعمال رصف الطرق بكل مركز ومدينة، موجهًا بضرورة المتابعة في الأعمال، وأن يتم عقد اجتماع بنهاية كل شهر للوقوف على معدل التنفيذ ومتابعة الأعمال وتحديد المعوقات لحلها على الفور.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بعقد اجتماع تنسيقي بحضور مسؤول السنترال وجميع المسئولين عن التحول الرقمي بإدارات الخدمات المختلفة والمنشآت الحكومية بكل مركز ومدينة، ويتم فيها الاتفاق علي مواقع ومسارات الحفر طبقًا للأولوية وحسب خطة الرصف بكل مركز ومدينة،كما كلف محافظ كفرالشيخ، مديري سنترالات الشركة المصرية للإتصالات في كل مركز من مراكز المحافظة، بالتوجه إلي مجالس المدن لعمل محضر تنسيقي لبدء الأعمال، وعقد اجتماع نهاية كل شهر لعرض موقف وحجم الأعمال التي تم تنفيذها.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الخطة الاستراتيجية للدولة، وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإتمام عملية التحول الرقمي، وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة، مما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن، والمساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة، لدعم اتخاذ القرار بشكل سريع وآمن.

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