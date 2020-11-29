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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1266 إصابة بكورونا في لبنان

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:41 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 126 ألفا و903 إصابات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها اليوم الاحد – إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1004 حالات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 8814 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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