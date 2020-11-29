لميس الحديدي عن أزمة شيكابالا: مفتعلة لضياع فرحة الفوز بالبطولة

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على أزمة التعصب الكروي وما تعرض له اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تنمر قائلة: "ظاهرة التعصب الكروي لا بد أن نقف أمامها وهو أمر مزعج جداً ونقول ماينفعش.. وأنا بوجه كلامي لبعض جمهور الأهلي لاني عارفة أن جمهور الأهلي جمهور محترم خاصة في وقت فرحته".





وأضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المُذاع على شاشة " ON": "عاوزة أكون دقيقة جداً وأنا بقول ده.. لكن من لا يدرك أنه يراد أن يدفع بالأهلي لدائرة العنصرية والتعصب .. مش واخدين بالكم أن دي غلوشة حد بيحاول يخليكم تغلوشوا على فكرة النصر والكأس وتروحوا لمنطقة تانية خالص ويبقى الحديث كله مش على فرحة الأهلي ويبقى اهتمامنا كله شيكابالا عمل إيه وبعض جمهور الأهلي عمل إيه".