خروج 18 متعافيًا من كورونا من «تأمين شبرا الخيمة»

أكد الدكتور عيد العطار مدير مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، أنه تم خروج اليوم 18 مصابا بكورونا اليوم من المستشفى بعد أن أثبتت المسحتين التي أجريت لهما على مدار 5 أيام تعافيهم من الفيروس.وأشار "العطار" فى تصريحات صحفية، أن المتعافين يتم عزلهم بالمنزل عقب خروجهم لمدة 14 يوما أخرى، ويتم متابعتهم مع فريق طبي بالمستشفى.وأوضح مدير مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، أنه يوجد 20 مصابا بفيروس كورونا حاليا محجوزين بالمستشفى، ويتم تقديم لهم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة، منوها أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكاملة طاقاته لخدمة المرضى ورعايتهم حتى تمام الشفاء.وفي سياق متصل أعلن الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المستشفيات التي تم تخصيصها للكشف على مصابي كورونا وعزلهم، هي مستشفيات كفر شكر المركزي، وطوخ المركزي وحميات بنها وطوخ، والقناطر الخيرية المركزي، وشبين القناطر المركزي، والخانكة المركزي، وصدر المرج، وناصر العام، وبهتيم المركزي، وأبو المنجي والخصوص المركزي وقها للحجر الصحي.كما أشار وكيل الوزارة، إلى أن المستشفيات التي تم تخصيصها للكشف عن مصابي كورونا وحجزهم ولا تتبع مديرية الصحة، هي مستشفي التأمين الصحي ببنها، والنيل بشبرا الخيمة وقليوب التخصصي، والأطفال التخصصي ببنها، وبنها التعليمي.