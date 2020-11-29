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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مياه القاهرة» تعلن عن وظائف شاغرة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:18 م
وظائف شاغرة
وظائف شاغرة
دعاء جابر
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن حاجتها للتعاقد على وظيفة محصل وقارئ، بشرط أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم المدارس الثانوية التجارية أو الصناعية نظام الثلاث سنوات، أن يكون مقيمًا بمحافظة القاهرة، ومؤديًا للخدمة العسكرية أو أعفى منها، وأن يجتاز الاختبارات التى تجريها الشركة وأن يجتاز الفحص الطبى الذى تقرره الشركة.

وتقدم الطلبات باليد بنادي مياه القاهرة الكائن 9 شارع الفردوس امتداد شارع أحمد سعيد – الوايلى القاهرة، فى الفترة من يوم الأحد 29-11-2020 حتى يوم الخميس 8-12-2020 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا أو يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ويرفق به صور المستندات التالية:
صورة الرقم القومى، صورة شهادة الميلاد، المؤهل الدراسى، صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء، أصل صحيفة حالة جنائية حديثة، أصول كل هذه المستندات للاطلاع عليها ومطابقتها على الصور المقدمة وإعادتها للمتقدم.
«مياه القاهرة» تعلن عن وظائف شاغرة
«مياه القاهرة» تعلن عن وظائف شاغرة

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