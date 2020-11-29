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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يسعى لإجلاء الأسر الراغبة في العودة من إريتريا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:36 م
وزير الخارجية السودانية
وزير الخارجية السودانية
أ.ش.أ
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ذكرت وزارة الخارجية السودانية، أنها تود أن تطمئن على سلامة المواطنين السودانيين في إريتريا، لافتة إلى أن سفارة السودان بأسمرا تعمل على إجلاء الأسر السودانية التي ترغب في العودة إلى السودان.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان الأحد، أنها تتابع تطورات الحرب بإقليم "تيجراي" في إثيوبيا، وآخرها القصف الصاروخي الذي أطلق على مناطق متفرقة حول وداخل أسمرا.

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