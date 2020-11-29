مباحثات أممية لاستضافة السودان مؤتمرًا دوليًا لقضايا اللاجئين

استقبل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في الخرطوم، اليوم، فليبي جراندي المفوض السامي لمفوضية اللاجئين والوفد المرافق له؛ بعد جولة الفريق في ولايتي كسلا والقضارف للوقوف على ترتيبات إسناد السودان للتعامل مع تدفقات اللاجئين عقب اندلاع الأحداث في إقليم التيجراي بإثيوبيا.من جانبه، أشاد فليبي جراندي خلال اللقاء بحكومة وشعب السودان على حسن الاستقبال والتعامل المهني والكرم الفياض في استقبال اللاجئين الإثيوبيين، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وأكد المسئول الأممي تجربة السودان الطويلة في استقبال اللاجئين من دول الجوار وكشف عن خطط المفوضية السامية وجاهزية الدول المانحة للتعاون مع حكومة السودان في مواجهة التدفقات الحالية.من جانبه، أعرب حمدوك عن شكره للمفوض السامي على جهود المفوضية في مساندة السودان عبر السنوات الماضية، ودعا لتقديم العون الفني والبرامجي للأجهزة المتخصصة وخاصة مفوضية اللاجئين.