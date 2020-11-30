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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اعترافات شقيقين حاولا قتل زوجة والدهما لبيعها «عفش البيت»

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:55 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام، الأحد، بإحالة شقيقين لمحكمة الجنايات لإتهامهما بالتعدي على زوجة والدهما المتوفى ونجلها بآله حادة.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أشرف. ح، وشريف.ح، أقرا بتعديهما على زوجة والدهما ونجلها؛ لاكتشافهما بيعها كل متاع وأجهزة منزل والدهما دون علمهما.

كما أقرا بأنهما طلبا منها إرجاع كل ما قامت ببيعه لعدم قدرتهما على شراء أى أجهزة أو مفروشات أخرى فى ذلك الوقت، لكنها رفضت بل هددتهم بنيتها فى اتهامهما بالتعدى عليها جنسيا إذا لم يتركوا لها المنزل ويغادروا لتقوم بتأجيره، فنشبت بينهم مشاجرة انتهت بالتعدى عليها بالضرب بآله حادة هى ونجلها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سيدة ونجلها تتهم ابنى زوجها بالشروع في قتلها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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