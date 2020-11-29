رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

شقيق هيثم أحمد زكي يقاضي محاميه في الاستيلاء على مقتنياته.. والاتفاق على تسليم «عقار الأهرام» للثقافة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:59 م
جريدة الدستور
طباعة
أعلن رامي عز الدين شقيق المرحوم هيثم أحمد زكي، عبر مؤسسة المستشار علاء عابد للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري والدولي، أن لديه حصر شامل وموثق بكافة المقتنيات التى يستحوذ عليها وكيله السابق بلال عبد الغنى المحامى وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضده، حيث تم تحرير المحضر رقم ١٠٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠ إدارى العجوزة بشأن واقعة الاستيلاء على المقتنيات وجار التحقيق فيه بواسطة النيابة العامة.

وأكد عبر بيان رسمي، التواصل مع عمرو هندى المشترى لعقار الفنان الراحل هيثم أحمد زكى بشارع الأهرام وتم الاتفاق معه على تسليم أي متعلقات موجودة بالعقار سالف البيان لوزارة الثقافة تمهيدًا لتدشين متحف خاص بالفنان الراحل، وسيتم التواصل مع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة لثقافة لترتيب كافة الإجراءات الخاصة بتسلم المقتنيات.

ونوهت مؤسسة المستشار علاء عابد للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري والدولي، أنه فى غضون شهر نوفمبر ٢٠١٩ قام موكلنا رامى عز الدين عبدالله محمد بركات والوريث الشرعى للفنان هيثم أحمد زكى نجل الفنان الراحل أحمد زكى، بتحرير عدة توكيلات للسيد بلال عبد الغنى سيد أحمد والسيد محمد بلال عبدالغنى سيد أحمد (المحاميان)، وذلك لمباشرة بعض الأمور والقضايا الخاصة بنقل تركته التى آلت إليه عن طريق الميراث الشرعى للمرحوم هيثم أحمد زكى.
وأضافت المؤسسة: فوجئ موكلنا رامى عز الدين بركات باستخدام تلك التوكيلات بسوء نية، والإضرار به وبيع بعض الممتلكات والتصرف فى البعض الآخر مما حدا به لإلغائها.
وقد قامت المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق موكلها واسترداد كافة ممتلكاته، وستعمل المؤسسة على استرداد كافة الحقوق الخاصة بموكلها رامى بركات من ممتلكات وعقارات ومقتنيات ومنقولات قد ورثها شرعا عن شقيقه الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.
وإيمانا من المؤسسة بأن التراث والمقتنيات التى تركها الفنان الراحل أحمد زكى وابنه الفنان الراحل هيثم أحمد زكى سواء أكانت متعلقات شخصية كان يستخدمها الفنان الراحل أحمد زكى خلال حياته، أو لمقتنيات الفنية الفريدة التى تركها الفنان الراحل فهى تعد ملكا للشعب المصرى والفن المصرى الأصيل.

موضوعات متعلقة

جدول مواعيد نوات الإسكندرية 2020- 2021 وسر تسمية كل نوة وحالتها الجوية

الأمن يلاحق أصحاب فيديو «الكلب» و«تدنيس مقابر عائلة شيكابالا»

«تاج الدين» يبشِّر المصريين: توفير لقاح كورونا فور اعتماده

القصة الكاملة لأزمة كاهن الإسكندرية.. القس كيرلس فتحي يطعن بالكتاب المقدس

الصور

image description

تصدير 824 حاوية فواكه وخضروات لـ5 دول عبر ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

image description

ضبط 11 مليون قرص مخدر قبل تهريبها بدمياط

image description

ضبط آلاف الأدوية غير المرخصة بدمياط

image description

«سياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط في عصر بايدن» ندوة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

بكاء أمير مرتضى بعد علمه بقرار «الرياضة».. واستقالته من الزمالك

بالأسماء.. تعرف على تشكيل مجلس الزمالك الجديد

إنفوجراف

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

طبيب مارادونا متهم بالقتل غير المتعمد

«مش لوحدك».. نجوم كرة سبقوا شيكابالا في الاكتواء بنار العنصرية

ظهور انفلونزا الطيور في إنجلترا

بلجيكا تعيد فتح المحال التجارية في ديسمبر

أيام زمان

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

أحمد الشهاوي: أهديت ديواني لابني أملًا أن يمنحه بعض السعادة

من الأرشيف| كاريكاتير مياه سبب إصابة صلاح جاهين بالضغط

جيهان فايز تستقبل جمهور معرض «متون» بالزمالك (صور)

الثلاثاء.. أغاني فرقة «قصر الغوري» ببيت السحيمي