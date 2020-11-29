شقيق هيثم أحمد زكي يقاضي محاميه في الاستيلاء على مقتنياته.. والاتفاق على تسليم «عقار الأهرام» للثقافة

أعلن رامي عز الدين شقيق المرحوم هيثم أحمد زكي، عبر مؤسسة المستشار علاء عابد للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري والدولي، أن لديه حصر شامل وموثق بكافة المقتنيات التى يستحوذ عليها وكيله السابق بلال عبد الغنى المحامى وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضده، حيث تم تحرير المحضر رقم ١٠٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠ إدارى العجوزة بشأن واقعة الاستيلاء على المقتنيات وجار التحقيق فيه بواسطة النيابة العامة.وأكد عبر بيان رسمي، التواصل مع عمرو هندى المشترى لعقار الفنان الراحل هيثم أحمد زكى بشارع الأهرام وتم الاتفاق معه على تسليم أي متعلقات موجودة بالعقار سالف البيان لوزارة الثقافة تمهيدًا لتدشين متحف خاص بالفنان الراحل، وسيتم التواصل مع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة لثقافة لترتيب كافة الإجراءات الخاصة بتسلم المقتنيات.ونوهت مؤسسة المستشار علاء عابد للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري والدولي، أنه فى غضون شهر نوفمبر ٢٠١٩ قام موكلنا رامى عز الدين عبدالله محمد بركات والوريث الشرعى للفنان هيثم أحمد زكى نجل الفنان الراحل أحمد زكى، بتحرير عدة توكيلات للسيد بلال عبد الغنى سيد أحمد والسيد محمد بلال عبدالغنى سيد أحمد (المحاميان)، وذلك لمباشرة بعض الأمور والقضايا الخاصة بنقل تركته التى آلت إليه عن طريق الميراث الشرعى للمرحوم هيثم أحمد زكى.وأضافت المؤسسة: فوجئ موكلنا رامى عز الدين بركات باستخدام تلك التوكيلات بسوء نية، والإضرار به وبيع بعض الممتلكات والتصرف فى البعض الآخر مما حدا به لإلغائها.وقد قامت المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق موكلها واسترداد كافة ممتلكاته، وستعمل المؤسسة على استرداد كافة الحقوق الخاصة بموكلها رامى بركات من ممتلكات وعقارات ومقتنيات ومنقولات قد ورثها شرعا عن شقيقه الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.وإيمانا من المؤسسة بأن التراث والمقتنيات التى تركها الفنان الراحل أحمد زكى وابنه الفنان الراحل هيثم أحمد زكى سواء أكانت متعلقات شخصية كان يستخدمها الفنان الراحل أحمد زكى خلال حياته، أو لمقتنيات الفنية الفريدة التى تركها الفنان الراحل فهى تعد ملكا للشعب المصرى والفن المصرى الأصيل.