كيف تكون أبا مثاليا على طريقة «ذا روك»؟.. (صور)

-يشارك طفلته في مشاهدة الأفلام



-الغناء مع أطفاله



-تعليم أطفاله بأهمية نظافتهم الشخصية



-اكساب طفلته الثقة بالنفس



-تشجيع طفلته على ممارسة السباحة



-يعلم جيدًا أن الأب لا يمكن تعويضه



لمشاهدة فيديو ذا روك وابنته من هنا

على الرغم من انشغال النجم العالمي "ذا روك"، باللعبة الأكثر شراسة وهي المصارعة، فهو من مشاهير هذه اللعبة العنيفة، إذ كان يعمل لدى الاتحاد العالمي للمصارعة لثمان سنوات، إذ بدأ رحلته في المصارعة منذ عام 1996، ومن ثم اتجه للعمل بمجال التمثيل، كل هذا لم يجعله ينشغل عن أطفاله الصغار ورعايته لهم وتخصيص وقتًا للاستمتاع بمشاركتهم الكثير من أنشطتهم المحببة.يحرص النجم العالمي دوين جونسون، المعروف باسم الصخرة "ذا روك"، على توثيق لحظاته الشخصية مع ابنته تايا، بمشاهدة فيلم الأنيميشن The Lion King، حيث عبر عن سعادته بمشاركة طفلته على مشاهدة الأفلام معها، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.يفضل ذا روك، قضاء وقتًا مع أطفاله بالغناء معهم، فقد ظهر مع ابنته تايا، مؤخرا بكامل انسجامهما وهما يؤددان أغنية "هاكونا ماتاتا"، وقد أحاط ذا روك طفلته الصغيرة بذراعه وظلا في حالة عفوية من الغناء واللهو.لا يمكنك التأثير على أي طفل دون التواصل معه بطريقته الطفولية البسيطة التي يحبها، هكذا يحب النجم العالمي ذا روك، تعليم طفلته أهمية النظافة الشخصية من خلال ترديد أغنية شخصيته فى فيلم الإنيميشن "موانا" You’re Welcome، وفيها يرشد ذا روك الأطفال عن كيفية غسل أيديهم للوقاية من فيروس كورونا، وهو منطلقًا فى الغناء بصحبة ابنته الصغيرة تايا، في وقت سابق، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، خلال فترة العزل المنزلي خوفًا من انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم.وكتب حينها ذا روك، عن طريقة تربيته لطفلته بشكل إيجابي:"لقد أدركنا قبل بضعة أسابيع أن جزء الراب من الأغنية هو التوقيت المثالى، حينما يتعلم أطفالك كيفية غسل أيديهم.. ابقوا بصحة وأمان، يا أصدقائي".كما اعتاد "ذا روك" على تشجيع طفلته، واكسابها الثقة بالنفس، من خلال مقطع فيديو، نشره عبر "انستجرام"، بصحبة ابنته الصغيرة "تيانا" يدعوها فيه أن تصبح فتاة ذكية ورائعة وقوية، وهى تردد وراءه: "أنا فتاة رائعة ذكية".كما يشجع ذا روك، طفلته على ممارسة السباحة، كرياضة هامة للجسم، من خلال بثه مقطع فيديو قصير له، عبر حساباته على "التواصل الاجتماعي"، يظهر فيه مع ابنته الصغرى، جاسمين ٥ سنوات، وهما يسبحان سويًا، وقد ظهر ذا روك، وهو يشجع طفلته على السباحة ويدفعها لأعلى ثم يتلقاها بيده أثناء ارتطامها بالماء في المسبح، لتزداد ضحكات طفلته: "كمان.. كمان.. كمان".هكذا يخصص الممثل الشهير دواين جونسون، الكثير من وقته لقضاءه مع أطفاله، فهو يعلم جيدًا أهمية دور الأب في منح الحنان لأبنائه كدور أساسي في حياة بناته، فقد سبق وظهر ذا روك في الصورة برفقة ابنته الصغيرة، معلقًا عليها: هكذا "يد الآباء".وكان ذا روك، 48 عامًا، أحتفل بزواجه، في أغسطس ٢٠١٩، حيث نشر مجموعة صور زفافه على حبيبته لورين هاشيان، وهي بالفستان الأبيض، بعد علاقة حب دامت لسنوات بينهما، وأنجب ذا روك من لورين هاشيان 3 فتيات وهن، جامسن وثري، وأخرهم تيانا التي تبلغ من العمر عام ونصف فقط، بعد علاقة حب عمرها 12 عامًا منذ عام 2007، وحتى الآن.