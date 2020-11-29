دفاية كهربائية تسببت في حريق شقة سكنية ببدر

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شبّ داخل شقة سكنية بمدينة بدر.كشفت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا شب فى الدفاية الكهربائية، تسبب فى نشوب الحريق والذي أسفر عن اتلاف كل الشقة وإصابة أفرادها دون وفيات.تلقت النجدة بلاغا يفيد باشتعال شقة سكنية بمدينة بدر، ليتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة علي الحريق وفرض كردون أمنى لمنع امتداد الحريق الشقق المجاورة.