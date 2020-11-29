شرطة أردوغان تعتقل مواطنا تركيا معاقا جسديًا

واصلت السلطات التركية حملاتها القمعية ضد المواطنين الأتراك، واعتقلت شرطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنين اثنين، اليوم الأحد، أحدهما معاق، عقب مداهمتها بعض المنازل في مدينة أورفة التركية.وداهمت الشرطة التركية منزل مواطن تركي يدعى فيس يلدريم، ويبلغ من العمر 65 عامًا، ويعاني من إعاقة جسدية، إلا أنه على الرغم من إعاقته، اعتقلته الشرطة التركية، وفقًا لما كشفته وكالة «ميزوبوتاميا» التركية.وذكرت الوكالة أن السلطات التركية لم تعلن عن التهم الموجهة لهما حتى الآن، إلا أن المعتقلين ما زالا محتجزين بمديرية الأمن.