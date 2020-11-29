الثلاثاء.. انطلاق تصوير أول مشاهد «نسل الأغراب» بسوهاج

يستعد النجمان أحمد السقا وأمير كرارة لبدء تصوير أول مشاهد المسلسل الدرامي الجديد "نسل الاغراب" بعد غد الثلاثاء في محافظة سوهاج، حيث انتهى المخرج محمد سامي من معاينة أماكن التصوير وبناء الديكورات في أحد قرى محافظة سوهاج.وبدأ عدد من الفنانين في إجراء البروفات الخاصة لانطلاق تصوير أول مشاهد العمل وعلى رأسهم أحمد مالك وأحمد داش اللذان ظهرا بملابس الشخصية.ويسافر كل من السقا وكرارة مساء غد الاثنين إلى محافظة سوهاج لتصوير مشاهدهما صباح الثلاثاء، على أن يستمر التصوير هناك لمدة أسبوع ينتقل بعدها فريق العمل إلى موقع آخر.مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج سينرجى.