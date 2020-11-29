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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

غدًا.. وزيرة التضامن تسلم 620 مشروعًا بـ15 مليون جنيه في كفرالشيخ

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:12 م
جمال نورالدين
جمال نورالدين
عمرو الشامي
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يستقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، غدًا الإثنين، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق لها، لتفقد بعض المشروعات والمنشآت الخدمية.

ويتضمن برنامج الزيارة تفقد دار حضانة الأمل والرضع، وتفقد جمعية الهلال الأحمر المصري، وزيارة مركز العناية المركزة والغسيل الكلوي، وحضان الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى زيارة حديقة صنعاء لمناقشة مشكلات الكليم بفوه، وتسليم 620 مشروعًا.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن قطاع التضامن الاجتماعي يسعى إلى توفير جميع الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر غير القادرة والأسر المنتجة وغيرها من الخدمات، من خلال الوحدات والإدارات الاجتماعية المختلفة.

ولفت إلى أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين هو حق تكفله الوزارة لكل مستحق، فقد حرصت المحافظة والوزارة على التأكيد على العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادتها وارتفاع الكفاية الإنتاجية للمستفيدين، كمقدمات لتحقيق التنمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.

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