«حياة كريمة» تسدد قيمة التصالح لـ 146 أسرة في أسيوط

أطلقت مؤسسة حياة كريمة الأعمال التنفيذية لمبادرة "التصالح حياة" بمحافظة أسيوط، حيث عملت علي استقبال وفحص كل الأوراق والحالات المستحقة للدعم في دفع مبلغ جدية التصالح في البناء المُخالف علي أراضي الدولة.وتمكنت المؤسسة خلال 3 أيام من تسديد قيمة التصالح لـ146 أسرة بقرى المحافظة المختلفة، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، ووزارتي التنمية المحلية والتضامن الإجتماعي.حيث سددت المؤسسة في أول أيام عملها بأسيوط، مبلغ جدية التصالح لـ35 أسرة بـ11 قرية من خلال التعاون مع مؤسسة صناع الخير، حيثُ قاما بإجراء دراسة ميدانية دقيقة للتأكد من معايير الاستحقاق، لتوصيل الدعم لكل المستحقين، وفي ثاني أيام عمل المبادرة بالمحافظة، سددت المؤسسة مبلغ جدية التصالح لعدد 46 حالة جديدة بمركز أبوتيج، وقد فتحت المبادرة أبوابها أمام الحالات المستحقة لمراجعة جميع الأوراق المطلوبة، إضافة إلى بحث مدى مطابقتها للاشتراطات التي استلزمها القانون ومعايير الاستحقاق لاتمام عملية التحصيل الإلكتروني لجدية الدفع.كما تمكنت مؤسسة حياة كريمة من تسديد قيمة التصالح لعدد 45 حالة مستحقة للدعم، في ثالث أيام عمل مبادرة "التصالح حياة"، بمحافظة أسيوط، في 9 قري تابعة لمركز ساحل سليم، ومركز الفتح، كما أعلنت المؤسسة عن تواجدها في مراكز أبنوب وصدفا والبداري بالمحافظة، لإستكمال دفع الحالات المستحقة.ورصدت المؤسسة 150 مليون جنيه لهؤلاء المستحقين فى 9 محافظات، هى: «أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح والبحيرة».