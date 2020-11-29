رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك القاهرة تحبط محاولة تهريب مخدر الماريجوانا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:51 م
جمارك القاهرة
جمارك القاهرة
راندا التوني
طباعة
تمكن رجال الجمارك الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 رقم بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الماريجوانا بالمخالفة لأحكام القانون.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من نيويورك اشتبه تونى فكري، مأمور اللجنة فى راكب مصري قادم من أمريكا، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أوأشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوما جمركية أجاب بالنفى وبدا عليه الارتباك.

بالعرض على عبدالعال نعمان، مدير الادارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من مصطفى صادق مأمور الجمرك بإشراف أميرة طلبة لتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 2 كيس بوزن 47 جراما من مخدر الماريجوانا داخل أكياس جوارب فارغة وداخل الجوارب وتم رشها بالبارفان حتى لا يتم تمييز رائحتها ومخبأة بين طيات الملابس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 129 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لأزمة كاهن الإسكندرية.. القس كيرلس فتحي يطعن بالكتاب المقدس

«فيديو الكلب».. القبض على متهم بالتنمر على شيكابالا

الإحصاء: 15 ألف حالة طلاق بعد 20 سنة زواج خلال عام

بكاء أمير مرتضى بعد علمه بقرار «الرياضة».. واستقالته من الزمالك

الصور

image description

تصدير 824 حاوية فواكه وخضروات لـ5 دول عبر ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

image description

ضبط 11 مليون قرص مخدر قبل تهريبها بدمياط

image description

ضبط آلاف الأدوية غير المرخصة بدمياط

image description

«سياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط في عصر بايدن» ندوة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

بكاء أمير مرتضى بعد علمه بقرار «الرياضة».. واستقالته من الزمالك

بالأسماء.. تعرف على تشكيل مجلس الزمالك الجديد

إنفوجراف

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

طبيب مارادونا متهم بالقتل غير المتعمد

«مش لوحدك».. نجوم كرة سبقوا شيكابالا في الاكتواء بنار العنصرية

ظهور انفلونزا الطيور في إنجلترا

بلجيكا تعيد فتح المحال التجارية في ديسمبر

أيام زمان

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

أحمد الشهاوي: أهديت ديواني لابني أملًا أن يمنحه بعض السعادة

من الأرشيف| كاريكاتير مياه سبب إصابة صلاح جاهين بالضغط

جيهان فايز تستقبل جمهور معرض «متون» بالزمالك (صور)

الثلاثاء.. أغاني فرقة «قصر الغوري» ببيت السحيمي