جمارك القاهرة تحبط محاولة تهريب مخدر الماريجوانا

تمكن رجال الجمارك الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 رقم بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الماريجوانا بالمخالفة لأحكام القانون.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من نيويورك اشتبه تونى فكري، مأمور اللجنة فى راكب مصري قادم من أمريكا، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أوأشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوما جمركية أجاب بالنفى وبدا عليه الارتباك.بالعرض على عبدالعال نعمان، مدير الادارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من مصطفى صادق مأمور الجمرك بإشراف أميرة طلبة لتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 2 كيس بوزن 47 جراما من مخدر الماريجوانا داخل أكياس جوارب فارغة وداخل الجوارب وتم رشها بالبارفان حتى لا يتم تمييز رائحتها ومخبأة بين طيات الملابس.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 129 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.