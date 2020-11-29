رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المبعوث الأممي لسوريا: نأمل إحراز تقدم بالجولة القادمة في يناير

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:03 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ.ش.أ
طباعة
أعرب جير بيدرسن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لسوريا، عن أمله في أن تتمكن الأطراف السورية من إحراز تقدم مع الجولة الخامسة القادمة التي اتفق على أن تنعقد في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بيدرسن، مساء اليوم الأحد بالمقر الأوروبي للمنظمة الدولية في جنيف، وذلك عشية بدء الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية المصغرة لسوريا، والتي تضم وفدين للحكومة والمعارضة إضافة إلى المجتمع المدني ورئيسين مشتركين هما أحمد كزبرى عن الحكومة وهادى البحرة عن المعارضة.

وقال بيدرسن إن الجولة الرابعة التي ستستكمل تناول ما يعرف بالأسس والمبادئ الوطنية، وأن السلطات الصحية السويسرية أبلغت الأمم المتحدة أنه سيكون بالإمكان أن تبدأ أعمالها في جنيف صباح غد الاثنين، وأنه كان يأمل أن تمضى العملية السياسية لسوريا قبل ذلك، ولكن كانت هناك اختلافات إضافة إلى ما جاء بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه كان معروفا من البداية أن المفاوضات حول الدستور ستكون صعبة، وذلك بسبب نقص الثقة بين الأطراف، وأن ذلك الأمر سيستغرق وقتا، معربا عن أملة أن يتم تحقيق ما يمكن أن يكون بداية الثقة تلك وبأمل التوسع في عمليات سياسية أكبر.

وأكد بيدرسن أنه إن تم تحقيق تقدم في أعمال اللجنة الدستورية، فإن ذلك سوف ينعكس إيجابا على ملف المحتجزين والمختطفين والمفقودين، وحث على الدعم الدولي للجولات السياسية الحالية حتى يمكن إحراز تقدم، وأنه قام في الفترة الماضية بالعديد من الزيارات إلى العاصمة السورية دمشق كما التقى المعارضة في أنقرة والتقى أمين عام جامعة الدول العربية وكذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، كما عقد اجتماعات مع وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف ومسئولين روس، كما التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران ووزير الخارجية السعودي في الرياض، والمسئولين في دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا كله بهدف حشد الدعم الدولي لإحراز تقدم.

ونوه بيدرسن إلى أنه لا جدول أو إطار زمني لجولات التفاوض حول الدستور السوري، وأنه لم يتم وضع هذا الإطار الزمني لأنه إن وضع فلن يحترم، وأنه اتفق مع الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية كزبرى والبحرة على العمل بطريقة تساعد على تحقيق التقدم، معربا عن أمله في بدء بحث المسائل الجوهرية الخاصة بالدستور السوري في أقرب وقت حتى يمكن رفع الاقتراحات إلى اللجنة الدستورية الموسعة، خاصة أن ما يصبو إليه الشعب السوري من تطلعات في المباحثات لم يتحقق بعد.

ولفت بيدرسن إلى أنه سيتم التركيز أكثر على العملية السياسية، والقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن للوصول إلى الدستور الجديد وحتى الانتخابات إن كانت برلمانية أو رئاسية جديدة، وأن ذلك الأمر لا يقع ضمن ولايته، وأن هناك اتفاقا مع الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية على أنه لا شروط مسبقة، متوقعا أن يبدأ إحراز تقدم مع الجولة القادمة في شهر يناير.

موضوعات متعلقة

بعد حل مجلس الزمالك.. ما مصير فريق الكرة والجهاز الفني؟

«فيديو الكلب».. ضبط عدد من المتهمين بالتنمر على شيكابالا في الأقصر

مقربون من شيكابالا: فيديو التنمر لم يصور بمقابر أسرته في أسوان

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

الصور

image description

تصدير 824 حاوية فواكه وخضروات لـ5 دول عبر ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

image description

ضبط 11 مليون قرص مخدر قبل تهريبها بدمياط

image description

ضبط آلاف الأدوية غير المرخصة بدمياط

image description

«سياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط في عصر بايدن» ندوة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

بكاء أمير مرتضى بعد علمه بقرار «الرياضة».. واستقالته من الزمالك

بالأسماء.. تعرف على تشكيل مجلس الزمالك الجديد

إنفوجراف

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

طبيب مارادونا متهم بالقتل غير المتعمد

«مش لوحدك».. نجوم كرة سبقوا شيكابالا في الاكتواء بنار العنصرية

ظهور انفلونزا الطيور في إنجلترا

بلجيكا تعيد فتح المحال التجارية في ديسمبر

أيام زمان

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

أحمد الشهاوي: أهديت ديواني لابني أملًا أن يمنحه بعض السعادة

من الأرشيف| كاريكاتير مياه سبب إصابة صلاح جاهين بالضغط

جيهان فايز تستقبل جمهور معرض «متون» بالزمالك (صور)

الثلاثاء.. أغاني فرقة «قصر الغوري» ببيت السحيمي