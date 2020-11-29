ألمانيا تقدم منحتين للأردن بـ77.5 مليون يورو

أعلنت السفارة الألمانية في الأردن، عن تقديم منحتين ممولتين من ألمانيا بمبلغ إجمالي مقداره 77.5 مليون يورو للأردن.وأوضحت السفارة في بيان اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء الأردنية أنه تم توقيع اتفاقيتين بهذا الخصوص مؤخرًا، حيث تتضمن الاتفاقية الأولى منحة طارئة بقيمة 50 مليون يورو، للمساهمة في مكافحة الفقر الناتج عن أزمة فيروس كورونا، حيث سيصرف مبلغ المنحة دفعة واحدة قبل نهاية هذا العام لحساب صندوق المعونة الوطنية؛ للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة من برنامج تكافل الذي يهدف إلى دعم 100 ألف أسرة فقيرة خلال عام 2021.وتتضمن الاتفاقية الثانية منحة مقدارها 27.5 مليون يورو لتمويل مشروع رواتب المعلمين لدعم تسريع حصول أطفال اللاجئين السوريين على التعليم الرسمي للعام الدراسي 2020 2021 وهو أحد مشاريع خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.