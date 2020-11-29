حمدوك: ليس لدينا نية لتعويم العملة ونحتاج مشروعًا وطنيًا

وقال رئيس الوزراء السوداني في حوار اليوم، إنه منذ عهد الاستقلال لم تشهد السودان مشروعا لتنمية الاقتصاد الوطني، لكن تعمل حكومته لتحقيق هذا الأمر.





أكد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، الأحد، أنه ليس هناك لدى الحكومة نية لتعويم العملة المحلية وتحديد سعرها يعتمد على التصدير والموازنة، مشيرا إلى أن أصعب قرار تتخذه حكومة هو رفع الدعم، ولا زالت كثيرا من السلع مدعومة.وأضاف: "خلال الفترة الماضية حققنا إنتاجا كبيرا في محصول القمح بسبب التعاون والجهود المبذولة، ومنذ عقدين لم ننتج العديد من المحاصيل الزراعية، ونريد إنشاء وزارة للبحث العلمي".وأكد رئيس الوزراء السوداني أنه يعمل على دعم قطاعات الإنتاج والصحة والتعليم وكافة البنيات الأساسية مشيرا إلى أن البلاد تعيش وضعا ديمقراطيا وأبوابنا مفتوحة للحوار مع كل فئات الشعب ونقدر قضاياهم.وأوضح حمدوك أن أزمة الدواء في السودان مرتبطة بالموارد وهم يستوردون 60 % منه، وهي في طريقها إلى الحل، معتبرا أن جائحة كورونا من أهم القضايا التي تواجهها السودان اليوم والموجة الثانية منها أكثر حدة من الأولى.